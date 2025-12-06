IMPULSA DIF ALTAMIRA CAPACITACIÓN A FUTURAS PROFESIONALES DE LA SALUD

Refrendando su compromiso con la formación integral de las y los altamirenses, la presidenta del DIF municipal, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó la entrega de material quirúrgico destinado al Taller de Enfermería del CEDIF Monte Alto, acción que fortalecerá el aprendizaje de las estudiantes y les permitirá desarrollar sus habilidades con mayor seguridad y profesionalismo.

Durante la entrega, Luque de Martínez convivió con las y los alumnos, a quienes felicitó por su dedicación y por el esfuerzo que realizan para convertirse en futuros profesionales de la salud, destacando la importancia de brindarles herramientas que contribuyan a su preparación técnica y humana.

“Seguimos impulsando la preparación y trabajando por una educación más humana”, expresó la presidenta del voluntariado al reafirmar que el DIF Altamira continuará promoviendo espacios de capacitación que abran oportunidades y fortalezcan el crecimiento personal y laboral de la comunidad.

Con estas acciones, el DIF Altamira consolida su labor de apoyar y acompañar a quienes buscan construir un mejor futuro a través de la educación y la capacitación especializada.