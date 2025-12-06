DIPUTADO MARCELO ABUNDIS RAMÍREZ ELOGIA GESTIÓN MUNICIPAL DEL ALCALDE MIGUEL ALEJANDRO ZÚÑIGA EN INAUGURACIÓN DE TEMPORADA DE GIRASOLES EN GONZÁLEZ

Contrastó la realidad observada en González con las predicciones negativas sobre el sector agrícola a nivel nacional, una sinergia de la iniciativa privada con el gobierno municipal y estatal que da resultados tangibles

Sin descartarse para abander3ar las causas de Altamira, el diputado dice estar enfocado cumpliendo más en el territorio que en el escritorio “más adelante Dios dirá.” destacó

ALFREDO GARCIA BECERRA

González, Tamaulipas – El diputado por el XVIII distrito y presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Puertos del Congreso del Estado, Marcelo Abundis Ramírez, asistió a la inauguración de la temporada de girasoles en el municipio de González, donde reconoció la labor del alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

Abundis Ramírez agradeció la invitación del edil, destacando que es la segunda ocasión en que se le extiende la invitación a este evento. Subrayó el “trabajo extraordinario” que Zúñiga Rodríguez ha realizado durante su gestión, afirmando que este esfuerzo “se refleja en el día a día de las familias de González.”

Enmarcado por el paisaje del sembradío de girasoles y la imponente presencia del Bernal de Horcasitas, símbolo de la entidad, el diputado contrastó la realidad observada en González con las predicciones negativas sobre el sector agrícola a nivel nacional. “A diferencia de los agoreros del colapso del agro en el país, aquí en González se ve la realidad,” afirmó Abundis Ramírez. “Aquí se está impulsando el campo y con acciones como esta, se manifiesta el apoyo del gobierno municipal y del gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo.”

El legislador enfatizó la sinergia entre la iniciativa privada y los gobiernos local y estatal, destacando el “sentido humanista” que, dijo, caracteriza la gestión de Miguel Ángel Zúñiga y del gobernador Américo Villarreal. “Lo hemos mencionado, lo que se ve no se juzga,” señaló, refiriéndose al apoyo tangible al campo.

En cuanto a su futuro político y la posibilidad de contender por la alcaldía de Altamira en 2027, Abundis Ramírez se mantuvo cauto, sin confirmar ni descartar la posibilidad. Expresó su satisfacción por representar a su municipio en el Congreso y reiteró su compromiso de ser “un diputado de territorio, no de escritorio,” agradeciendo el voto de confianza de sus electores y concluyendo con la frase “más adelante Dios dirá.”

Finalmente, Abundis Ramírez extendió su reconocimiento y apoyo a la diputada federal por el VI Distrito, Blanca Narro Panameño, con quien afirmó compartir la visión de una “política de transformación.” “Un gran movimiento que nos da la oportunidad de afirmar que vamos a seguir trabajando de la mano por los altamirenses,” concluyó.