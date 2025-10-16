OCAMPO IMPULSA PROGRAMA NUTRIMAR-COMUN PARA FAMILIAS VULNERABLES

El alcalde Melchor Budarth Báez y la Presidenta del DIF, Martha Uresti de Budarth, se reunieron con el Subsecretario de Pesca y Acuacultura para coordinar la iniciativa.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El alcalde de Ocampo, C.P. Melchor Budarth Báez, y su esposa, C.P. Martha Uresti de Budarth, Presidenta del DIF Ocampo, sostuvieron una reunión de trabajo con el Ing. Jorge de Jesús Montagner Mendoza, Subsecretario de Pesca y Acuacultura, con el objetivo de coordinar la implementación del programa NUTRIMAR-COMUN en el municipio.

Este programa, enfocado en mejorar la seguridad alimentaria, está dirigido a familias ocampenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La administración municipal busca, a través de esta iniciativa, fortalecer la nutrición y el bienestar de los habitantes de Ocampo. Según se informó, la reunión fue muy productiva y sentó las bases para el correcto despliegue del programa en las comunidades.

La implementación del programa NUTRIMAR-COMUN en Ocampo representa un paso significativo en el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables. Con el liderazgo del alcalde Budarth Báez y su esposa, y el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, se espera que esta iniciativa contribuya a construir un futuro más próspero y saludable para todos los habitantes del municipio.

Con acciones coordinadas entre el gobierno municipal y la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, Ocampo reafirma su compromiso con el desarrollo social y la atención a los sectores más necesitados.