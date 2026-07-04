INICIA PATTY CHÍO DISTRIBUCIÓN DE DOTACIONES ALIMENTARIAS

* ​Los insumos forman parte de los desayunos escolares estatales enviados por la Dra. María de Villarreal y el DIF Tamaulipas, para cubrir el periodo vacacional.

* ​Beneficiarán a 5 mil niños mantenses.

​El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 y el Sistema DIF Municipal dieron inicio a la distribución de la “Dotación de Verano”, un apoyo alimentario dirigido a niñas y niños beneficiarios del programa de Desayunos Escolares Estatales, que garantiza alimento en vacaciones.

La Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó el arranque de esta entrega en la escuela primaria “Niños Héroes” del ejido Chapultepec, donde convivió con alumnos, docentes y padres de familia, llevando además un mensaje de cariño y buenos deseos para este periodo vacacional.

Indicó que serán distribuidos 5 mil paquetes dobles para cada niño en las escuelas que forman parte del padrón de Desayunos Escolares Estatales en el municipio, con el objetivo de garantizar que los estudiantes continúen recibiendo una sana alimentación en casa durante las vacaciones.

“Gracias a la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, y al Gobernador Américo Villarreal, por impulsar programas que fortalecen el bienestar y la alimentación de la niñez tamaulipeca; esta dotación llega doble para cada niño y niña y garantiza la alimentación en familia”, dijo.

Patty Chío exhortó a las familias mantenses a disfrutar este periodo vacacional en unidad y armonía, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal y del DIF El Mante de seguir trabajando a favor de quienes más lo necesitan, priorizando siempre el bienestar y sano crecimiento de niños y niñas.