JUNTO CON VECINOS, PATTY CHÍO SUPERVISA AVANCE EN OBRAS

*Con la presencia de ciudadanos que integran los comités sociales, la Presidenta Municipal Patty Chío supervisó  el avance que presentan  algunas de las obras que en este momento  se ejecutan en el municipio.

Al considerar que el aval ciudadano ocupa un lugar importante  en el gobierno de la trasformación,  junto con vecinos,  la Presidenta  Municipal  Patty Chío  realizó una  supervisión  de obras integradas al Plan Municipal  2025.

Con la asistencia de ciudadanos que integran  los Comités Sociales  de Obra, la Presidenta  Municipal  Patty Chío  realizó  un recorrido de supervisión, siendo uno de ellos la Colonia Aurora donde se trabaja en la construcción  del colector que permitirá sanear  el drenaje sanitario para esta zona  que presentaba  deficiencias  desde hace  ocho años y que permitirá  la  rehabilitación de la línea general  de drenaje  solucionando el problema de aguas negras en la zona y las colonias Unidad Nacional y una parte de la Cárdenas y Miguel Alemán.

En esta última colonia,  también se ejecuta  la rehabilitación  de la red de drenaje  y agua potable, en la calle Paniagua  desde el bulevar  Pablo L. Sidar hasta la calle Zaragoza, ahí  se realiza  la reposición  de la línea de agua potable.

Los vecinos reconocieron   que los trabajos  avanzan  a buen ritmo y destacaron el hecho de haber dado respuesta a una problemática tan añeja, que mantenía en constantes zocavones y soluciones a medias.

“La obra va a buen ritmo, agradecemos a la Presidenta  que venga y se mantenga muy al pendiente de los trabajos , demostrándonos  que no estamos solos y que ella está en constante supervision”.

Esta misma presencia  y verificación constante se mantiene en  otras obras que avanzan a buen ritmo, permitiendo un beneficio directo a los mantenses .

