JUNTO CON VECINOS, PATTY CHÍO SUPERVISA AVANCE EN OBRAS

*Con la presencia de ciudadanos que integran los comités sociales, la Presidenta Municipal Patty Chío supervisó el avance que presentan algunas de las obras que en este momento se ejecutan en el municipio.

Al considerar que el aval ciudadano ocupa un lugar importante en el gobierno de la trasformación, junto con vecinos, la Presidenta Municipal Patty Chío realizó una supervisión de obras integradas al Plan Municipal 2025.

Con la asistencia de ciudadanos que integran los Comités Sociales de Obra, la Presidenta Municipal Patty Chío realizó un recorrido de supervisión, siendo uno de ellos la Colonia Aurora donde se trabaja en la construcción del colector que permitirá sanear el drenaje sanitario para esta zona que presentaba deficiencias desde hace ocho años y que permitirá la rehabilitación de la línea general de drenaje solucionando el problema de aguas negras en la zona y las colonias Unidad Nacional y una parte de la Cárdenas y Miguel Alemán.

En esta última colonia, también se ejecuta la rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, en la calle Paniagua desde el bulevar Pablo L. Sidar hasta la calle Zaragoza, ahí se realiza la reposición de la línea de agua potable.

Los vecinos reconocieron que los trabajos avanzan a buen ritmo y destacaron el hecho de haber dado respuesta a una problemática tan añeja, que mantenía en constantes zocavones y soluciones a medias.

“La obra va a buen ritmo, agradecemos a la Presidenta que venga y se mantenga muy al pendiente de los trabajos , demostrándonos que no estamos solos y que ella está en constante supervision”.

Esta misma presencia y verificación constante se mantiene en otras obras que avanzan a buen ritmo, permitiendo un beneficio directo a los mantenses .