ENTREGA PATTY CHÍO APOYOS FUNCIONALES

* Con recursos municipales responde a atención ciudadana.

Con la entrega de sillas de ruedas y apoyos funcionales, la Presidenta Municipal Patty Chío atiende a población prioritaria que a través del Gobierno Municipal y el Sistema DIF El Mante solicitan apoyo.

El humanismo y sensibilidad del gobierno son el eje rector de la administración 2024-2027 que a través de atención ciudadana cubre necesidades para mejorar la calidad de vida de la población.

Con recursos municipales, la Presidenta Municipal Patty Chío dio respuesta a las solicitudes que en estos primeros diez meses de la administración han sido requeridas, reiterando que al igual que la obra pública, la asistencia social es prioritaria para el bienestar de los mantenses.

“En el Gobierno y el Sistema DIF El Mante tienen una mano amiga, no están solos porque sabemos que un apoyo funcional es la herramienta que ustedes necesitan para tener una mejor calidad de vida y salud.” Dijo la Presidenta al entregar los recursos junto a la directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez quien señaló, la atención ciudadana es un área que diariamente atiende a la población que busca en el gobierno la asistencia social.