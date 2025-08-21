IMPULSAN EL EMPRENDIMIENTO EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamps.– Con el respaldo de la presidenta municipal Mariela López Sosa, se llevaron a cabo los Encuentros de Emprendimiento y Bienestar, cuyo objetivo es apoyar a las y los emprendedores del municipio.

En la jornada se brindó información sobre los programas y recursos que ofrece la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Fondo Tamaulipas, además de la exposición de comercios locales en la explanada de la Presidencia Municipal.

La directora de la Secretaría de Economía, María de los Ángeles Torres Castillo, destacó la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor y fomentar la formalización y crecimiento de los negocios, contribuyendo al desarrollo económico de la región.