ALTAMIRA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL ESTILO DE ARMANDO MARTÍNEZ

El alcalde Armando Martínez Manríquez consolida un modelo de gestión basado en la cercanía ciudadana y la información constante, destacando a Altamira como un ejemplo de transparencia en la administración pública.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Altamira se distingue como un municipio modelo en materia de transparencia y rendición de cuentas, gracias a la innovadora estrategia implementada por su alcalde, Armando Martínez Manríquez. A través de sus ya emblemáticas “mañaneras” y una serie de informes detallados de las diferentes direcciones municipales, el edil ha logrado establecer un canal de comunicación directo y constante con la población, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo una gestión pública más abierta y responsable.

El próximo martes, Martínez Manríquez celebrará la edición número 203 de sus “mañaneras”, un espacio que se ha convertido en una plataforma para informar a la comunidad sobre las actividades semanales del gobierno municipal y atender directamente las demandas ciudadanas. Este formato innovador, sumado al reconocimiento reciente del alcalde como uno de los diez mejores del país por su desempeño, la calidad de los servicios públicos y su cercanía con la población, evidencian una transformación profunda en la manera de gobernar en Altamira, apostando por un gobierno republicano de la mano con sus habitantes.

Como preludio al balance anual de su gestión, que se dará a conocer el próximo 10 de septiembre, Martínez Manríquez ha impulsado una serie de informes trimestrales y comparecencias de los titulares de las diferentes direcciones del gobierno municipal. Este ejercicio informativo, que tiene lugar en el auditorio Juan Macias, busca ofrecer una visión integral y detallada del trabajo realizado por cada área, fortaleciendo aún más la transparencia en la administración pública.

La Dirección de Desarrollo Urbano rindió cuentas el pasado martes 19, seguida por la Dirección de Ecología el miércoles 20 y la Dirección de Protección Civil el jueves 18 de agosto. Este viernes 22, la Dirección de Tránsito presentará su informe correspondiente.

El calendario de comparecencias continuará el lunes 25 con la Dirección de Educación, la Prepa Municipal, la Dirección Particular y el área de Relaciones Públicas. Un punto culminante será el martes 26 con la “Mañanera 203”, donde se realizará un resumen semanal de las actividades del alcalde y su equipo, además rendirán su informe Atención Ciudadana y la secretaria de Economía y Dirección Técnica

El miércoles 27 de agosto, la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo del Lic. José Francisco Pérez Ramírez, presentará su informe, junto con SIPINNA, la Dirección General Jurídica y la Dirección de Transporte y Comunicación Social, liderada por la Lic. Mirtha Sheyla Loyola Galván. El jueves 28 de agosto será el turno de la Dirección de Servicios Públicos.

Finalmente, el viernes 29 de agosto, comparecerán la Secretaría de Bienestar Social, la Dirección de Cultura, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, el Instituto Municipal del Deporte de Altamira y el área de Bienestar Animal. El ciclo de comparecencias concluirá el lunes 1 de septiembre con los titulares de Tesorería, Contraloría y Administración.

Con estas acciones, Armando Martínez Manríquez reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, consolidando a Altamira como un referente en la gestión pública municipal y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en su gobierno.