SE ACTUALIZAN JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE LA ZONA SUR Y CAÑERA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Tampico, Tamaulipas.– Jefes de sector y supervisores escolares de la zona sur y la región cañera de Tamaulipas se reunieron este miércoles en el municipio de Tampico para participar en una reunión de actualización, previa al inicio del ciclo escolar 2025–2026.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas (SET), indicó que los participantes estuvieron muy atentos a las indicaciones que les hizo el personal educativo, con el objetivo de que el arranque del ciclo escolar se lleve a cabo sin contratiempos.

“Hubo una asistencia espectacular y un ánimo muy favorable; esto es un reflejo de lo que nos ha pedido el gobernador, que abramos el ciclo escolar con humanismo y, desde luego, ofreciendo la calidad y el espacio para todas las niñas, niños y jóvenes de Tamaulipas”, añadió.

Comentó que, en el marco de estas reuniones de actualización, que se llevarán a cabo en otros municipios antes del arranque del período escolar, también se están realizando las Audiencias con tu Secretario, formato en el que docentes, directivos y supervisores son atendidos por personal de la SET, encabezados por él mismo como titular del sector.

“Hoy (miércoles) estamos en el CREDE Madero, haciendo los levantamientos para oír cara a cara a todos estos jefes de sector y supervisores, que expresan necesidades en infraestructura, recursos humanos y, desde luego, necesidades de formación en todo su cuerpo docente”, puntualizó.

Señaló que la próxima semana, en cada uno de los planteles educativos, las y los docentes participarán en el taller intensivo del Consejo Técnico Escolar (CTE), para estar listos y comenzar el ciclo lectivo 2025–2026, el primero de septiembre, como marca el calendario oficial.

