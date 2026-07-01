ENTREGA DIF ALTAMIRA APOYOS ALIMENTARIOS EN SECTOR RURAL

Familias de la comunidad Graneros del Sur recibieron canastas alimentarias del programa “Voluntad de Ayudar”

Altamira, Tamps.; 01 de Julio del 2026.- El Sistema DIF Altamira llevó a cabo la entrega de canastas alimentarias del programa “Voluntad de Ayudar” a familias de la comunidad Graneros del Sur, reafirmando su compromiso de brindar apoyo a los sectores más vulnerables del municipio y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Durante esta jornada, el organismo acercó estos apoyos con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas, como parte de las acciones permanentes que impulsa en favor de quienes más lo necesitan.

La presidenta del Voluntariado, C.P. Rossy Luque de Martínez, expresó su agradecimiento al Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la Dra. María de Villarreal, por el respaldo otorgado para hacer posible este tipo de programas que benefician a las familias tamaulipecas.

Cabe destacar que, el trabajo coordinado entre ambas instituciones permite ampliar el alcance de estas acciones sociales y llevar apoyos a las comunidades rurales, donde representan un respaldo importante para las familias.

Con estas iniciativas, el DIF Altamira refrenda su compromiso de continuar sumando esfuerzos para llevar bienestar, esperanza y mejores oportunidades a cada rincón del municipio.