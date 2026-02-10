XICOTÉNCATL REFUERZA ESPACIOS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES RURALES

La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la entrega de nuevas obras en el Telebachillerato Comunitario 030, ubicado en el ejido Segunda Unidad (El Aquiche), del municipio de Xicoténcatl.

Los trabajos incluyeron la construcción de un comedor escolar, sanitarios, fosa séptica y un almacén, acciones que mejoran de manera directa las condiciones de estudio de las y los alumnos de la comunidad.

Durante el acto estuvo presente el profesor Miguel Ángel Cadena Barrón, responsable del plantel. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a la ciudadanía para fortalecer la educación en las comunidades.