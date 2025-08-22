MARIELA LÓPEZ SOSA ENTREGA CUARTOS DORMITORIO Y APOYOS DE VIVIENDA EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.- La alcaldesa Mariela López Sosa encabezó la entrega de apoyos para cuartos dormitorio y mejoramiento de vivienda, un programa que busca brindar espacios más dignos y seguros a las familias que más lo necesitan en el municipio.

Durante el evento estuvieron presentes el Lic. Francisco Segura Gómez, secretario del Ayuntamiento; la Lic. Marla García López, presidenta del DIF Municipal; y el C.P. Esdom Alessio Guevara Rodríguez, director de Obras Públicas.

Mariela López destacó que una vivienda digna representa tranquilidad, salud y esperanza, siendo la base para construir un mejor futuro para las familias xicotenquenses.

En esta ocasión se entregó material para la construcción de cuartos dormitorio, ampliación y mejoramiento de viviendas, acciones que se traducen en hogares más seguros y con mejores condiciones para las familias.

En representación de los beneficiarios, la señora Juana Carrizales Torres expresó un mensaje de agradecimiento al Gobierno Municipal por el apoyo recibido.

La alcaldesa reiteró que estos programas son parte del compromiso de su administración por estar cerca de la gente y atender las necesidades más sentidas de la población, principalmente en materia de vivienda.

“Hoy damos un paso más para que las familias de Xicoténcatl tengan un hogar digno, donde puedan vivir con tranquilidad y esperanza”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su lema #UnGobiernoQueNosUne, trabajando de la mano con la ciudadanía para construir un mejor futuro para todas y todos.