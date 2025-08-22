INICIA EL CAMPEÓN CON TRIUNFO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició el Torneo 2025-2026 de la Liga Premier con el pie derecho, tras vencer por 1-0 a Lobos ULMX en el partido disputado este viernes 22 de agosto, dentro de la “primera vuelta” en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

El equipo dirigido por Jorge Dimas inició con intensidad su participación en esta campaña, haciendo valer la localía realizando un gran futbol en cada minuto del partido, en busca del triunfo.

En la primera mitad, el marcador fue de 0-0.

Para la parte complementaria, el futbolista victorense Luis Requena abrió el marcador para la Universidad Autónoma de Tamaulipas al minuto 52’.

Con la gran victoria, Correcaminos suma sus primeros tres puntos de la temporada.

Para la próxima jornada, visitarán a Halcones FC, este sábado 30 de agosto a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón de Uruapan, Michoacán, en lo que será la fecha dos de la primera vuelta del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier.

El once inicial de Correcaminos:

84- Miguel Martínez.

83- Antouan Hernández.

85- Gianni Rubli.

93- Luis Requena.

94- Emilio López.

97- Julio Flores.

99- Luis García.

101- Danilo Rincón.

102- Leonardo Dávila.

106- Servando Aguilar.

107- Francisco Negrete.

Cuarto Poder de Tamaulipas/