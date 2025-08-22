RESPALDA Y EQUIPA PATTY CHÍO AL H. CUERPO DE BOMBEROS

Con el reconocimiento a su trabajo y entrega, el Gobierno Municipal que encabeza Patty Chío apoya de forma indiscutible a la corporación del. H Cuerpo de Bomberos en El Mante.

Al celebrarse el día del bombero en México, el Gobierno Municipal de El Mante reconoció la importante labor que desempeñan los elementos del H. Cuerpo de Bomberos, corporación que al recibir el respaldo de Patty Chio se ha transformado para poder servir con mayor eficiencia a los ciudadanos.

Acompañada por el Director de Protección Civil Municipal Edgar Ayala Calderón y el Subdirector Regional de Protección Civil, Juan José Aquino Acuña, la Presidenta Municipal Patty Chío encabezó la convivencia y celebró junto a los elementos esta significativa fecha.

A nombre de los bomberos y bomberas, el Director de Protección Civil en Mante, Edgar Ayala Calderón, destacó el apoyo decidido que la actual administración pública ha dado, transformando a la corporación al generar mejores condiciones laborales, además del equipamiento y capacitación recibida.

“Gracias Presidenta por el respaldo a nuestra corporación que poco a poco se transforma”, dijo.

En su mensaje, la Presidenta destacó la entrega de los hombres y mujeres que integran esta corporación y que con su esfuerzo y dedicación logran ser ejemplo de servicio a la comunidad mantense.

“Quiero decirles que nos sentimos identificados e igual de comprometidos con ustedes, vamos a seguir apoyándolos porque tenemos una misión en común, servir a los mantenses y hacerlo de la mejor manera”, destacó la Presidenta Patty Chío.

La Alcaldesa destacó la gran oportunidad de trabajar unidos por el bienestar de los mantenses, con un actuar sensible y humano de servicio a la comunidad.