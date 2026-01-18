SE COORDINA DIF EL MANTE EN PROTECCIÓN A LAS INFANCIAS

​* Con equipo multidisciplinario, fortalece acciones con los DIF de Nuevo León y San Luis Potosí para la reincorporación familiar de menores en condiciones vulnerables.

​A través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, el Sistema DIF El Mante refuerza su compromiso con el bienestar infantil mediante la coordinación interinstitucional para la reincorporación familiar de menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad en los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

​

La integración familiar, considerada la piedra angular de las acciones del Sistema DIF, impulsa este trabajo conjunto que se desarrolla en coordinación con Capullos del Sistema DIF Nuevo León y el Sistema DIF Tampamolón, San Luis Potosí, donde un equipo multidisciplinario lleva a cabo procesos de análisis y diagnóstico familiar, con el objetivo de lograr la reincorporación de tres menores a entornos seguros y estables.

​

Estas acciones forman parte de la política de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez y promoviendo su desarrollo en un ambiente de cuidado, protección y afecto.

​

La directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, informó que el equipo multidisciplinario conformado por las áreas de psicología, jurídica y trabajo social realiza una evaluación exhaustiva de las condiciones de familiares mantenses, a fin de garantizar que las y los menores sean integrados a un hogar confiable y en un entorno seguro.

​

“Nos solicitaron la colaboración para la búsqueda de familias, ya que en los DIF de Nuevo León y San Luis Potosí se localizaron a tres menores cuyas madres atraviesan una situación grave y no se encuentran en condiciones de tenerlos bajo su cuidado; lo que se pretende es que sean enviados a esta ciudad con su familia”, explicó.

​

Torres Velázquez destacó que uno de los compromisos del Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Patty Chío es velar por el bienestar de las infancias, así como fortalecer el trabajo interinstitucional para garantizar que cada menor tenga la oportunidad de crecer dentro de un núcleo familiar que le brinde seguridad, estabilidad y amor.