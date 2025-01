RECONOCE PATTY CHÍO LABOR DE PERIODISTAS

*“Somos conscientes de que un trabajo periodístico basado en el respeto a la

veracidad, es necesario para el avance de los pueblos”. Dijo la presidenta al encabezar el festejo por día del periodista.

“En los Gobiernos de Transformación, no hay cabida para la represión”, señaló ante Editores de medios digitales e impresos, radiológico y de televisión, columnistas y reporteros.

Al considerar la actividad periodística como una de las principales herramientas para la transformación social, la Presidenta Municipal Patty Chío encabezó esta mañana el festejo por el día del periodista.

Acompañada por síndicos y regidores, la Alcaldesa convivió con los representantes de los medios de comunicación digitales, impresos, radiofónicos y televisivos; a quienes reconoció su labor de informar a la sociedad.

Patty Chío expresó su reconocimiento con la frase de Gabriel García Márquez que decía que ser periodista, es el privilegio de cambiar algo todos los días por lo que destacó “Desde el Gobierno Municipal siempre vamos a respetar a quien realiza un periodismo apegado a la verdad, somos conscientes de que un trabajo periodístico basado en el respeto a la veracidad, es necesario para el avance de los pueblos”

Subrayó que en el Gobierno que encabeza “ No estamos ni estaremos renuentes a la crítica, valoramos el libre ejercicio del periodismo responsable, Ante un señalamiento veraz, confiable y serio, jamás tendremos la piel sensible en los Gobiernos de Transformación, no hay cabida para la represión”.

En su mensaje de bienvenida la jefa de Comunicación Social, Coral Herrera Lara dijo “Existe respeto a la diversidad de ideas, inclusión a quienes ejercen la narrativa; desde medios impresos, radiofónicos, televisivos y electrónicos, se destacó que, la censura desde la función pública se ha desvanecido; hoy por hoy se reconoce la libertad con la que cada uno de ustedes pueden escribir y desarrollar el ejercicio periodístico; siendo esta la oportunidad de recobrar la paz perdida y con la transformación se da garantía al ejercicio de esta profesión”.

Le acompañó el enlace de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas en la región Mante, Sergio Luis Ramírez Díaz y funcionarios públicos presentes .

Junto a Síndicos y regidores, la Presidenta Municipal Patty Chío sorteo regalos a todos los presentes, deseando continúen en su labor de informar a la ciudadanía y ser aliados estratégicos en la transformación de El Mante.