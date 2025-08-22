ENTREGÓ SET 3 MIL NOMBRAMIENTOS EDUCATIVOS EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Para garantizar que la mayor parte de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el estado cuenten con un docente en el aula a su regreso a clases, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó alrededor de 3 mil nombramientos en los últimos meses, expresó Hugo Fonseca Reyes, subsecretario de Administración.

Recordó que en mayo se entregaron nombramientos a docentes de nuevo ingreso y a quienes obtuvieron cambios en centros de trabajo.

“En cambios que se movieron de escuela, tenemos aproximadamente unos 850 maestras y maestros. Entre otras asignaciones, estamos hablando de entre 2 mil 500 y 3 mil nombramientos de maestros, entre nuevo ingreso y ascensos; es decir, cuando un docente pasa a director, de director a supervisor o en enroques”, precisó.

Mencionó que también se ha estado regularizando la situación de las y los maestros que se encuentran en un centro de trabajo, pero cuyo techo financiero estaba en otra área. Todo esto previo al arranque del ciclo escolar 2025–2026, para garantizar la mayor cobertura docente posible.

Explicó que todos estos movimientos en el sector educativo son previos al proceso de regionalización de cambios docentes y asignación de plazas acordados entre el gremio magisterial y las autoridades educativas, el cual se implementará a partir del nuevo ciclo escolar.

Dijo que el 100 por ciento de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) para Tamaulipas ya están en los planteles educativos, por lo que se entregarán desde el primer día de clases, mientras que aún está en proceso la entrega de paquetes de uniformes y útiles escolares.

“Ahorita se está recepcionando en las bodegas de la Secretaría de Educación los útiles y los uniformes, que a su vez, ya teniendo el 100 por ciento, se empiezan a repartir para que, a partir del próximo 1 de septiembre, se puedan entregar en aquellos municipios en donde se abarque, que son 25, como parte del apoyo que otorga el gobernador Américo Villarreal Anaya en beneficio de la economía familiar”, enfatizó.

Fonseca Reyes externó que durante esta semana se realizaron, por regiones (norte, centro y sur), las reuniones de actualización con jefes de sector y supervisores, y que a partir del siguiente lunes vuelven a labores las y los directores, y un par de días después, las maestras y maestros.

“Estamos hablando, en primera instancia, con toda la estructura educativa que son jefes de sector y supervisores, esto con miras a la preparación del Consejo Técnico Escolar (CTE) que tendrán los docentes en los próximos días”, complementó.

Reiteró que el calendario escolar 2025–2026 para la Educación Básica es de 185 días y para la Educación Normal de 190 días, comenzando el 1 de septiembre. Aseguró que la estructura educativa estará lista para empezar las clases sin contratiempos.

“Ya estamos listos en la Secretaría y en las escuelas para recibir a más de 500 mil alumnas y alumnos en educación básica, y a más de un millón 20 mil aproximadamente en todo Tamaulipas, abarcando todos los niveles educativos”, finalizó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/