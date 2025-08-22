GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO INICIA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PENSIL

El alcalde Melchor Budarth Báez destaca los beneficios de la obra para la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un acto que marca un importante avance para el bienestar de los habitantes del Ejido Pensil, el alcalde de Ocampo, C.P. Melchor Budarth Báez, acompañado por su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, dio el banderazo de inicio a la construcción de una cisterna de agua potable en la localidad.

La obra, que busca garantizar el acceso al agua potable para los residentes de esta comunidad rural, ha sido recibida con entusiasmo por los pobladores, quienes ven en este proyecto una solución a las dificultades que enfrentan diariamente para obtener este recurso vital.

Durante el evento, el alcalde destacó que la cisterna no solo mejorará la calidad de vida de los habitantes del Ejido Pensil, sino que también contribuirá al desarrollo integral de la región. “Este es un paso importante para asegurar que cada familia tenga acceso a agua potable. Estamos comprometidos con el bienestar de nuestras comunidades y seguiremos trabajando para atender sus necesidades prioritarias”, afirmó Budarth Báez.

La construcción de la cisterna forma parte de un plan integral impulsado por la administración municipal para mejorar la infraestructura básica y garantizar servicios esenciales en las zonas rurales.

Los habitantes del Ejido Pensil agradecieron a las autoridades municipales por atender una de sus principales demandas y expresaron su confianza en que este proyecto será un punto de partida para otras mejoras en la comunidad.

Se espera que la obra esté concluida en los próximos meses, brindando una solución sostenible al problema del suministro de agua potable y marcando un precedente positivo en el desarrollo social y económico del municipio.