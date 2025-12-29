HABILITAN DIF REFUGIO TEMPORAL ANTE LA LLEGADA DEL FRENTE FRÍO

Ante la llegada del Norte y el frente frío pronosticado para este lunes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Mante, en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal, anunció la habilitación del refugio temporal para resguardar a la población vulnerable.

Por instrucciones de la presidenta municipal Patty Chío, se informó que el refugio estará ubicado en las instalaciones del CEDIF, sobre el bulevar Enrique Cárdenas González, mismo que quedará a disposición de Protección Civil en caso de que las condiciones climatológicas lo requieran.

La directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez señaló que, si la temperatura desciende por debajo de los 10 grados centígrados, se procederá a la apertura del refugio, el cual ya cuenta con personal capacitado y áreas habilitadas para brindar atención a la ciudadanía.

Indicó que el refugio estará destinado principalmente a personas en situación de calle y en tránsito, quienes representan el sector de mayor riesgo ante las inclemencias del tiempo.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar a personas vulnerables para canalizarlas al refugio y así prevenir afectaciones a su salud durante este periodo de bajas temperaturas.