SUPERVISA MARIELA LÓPEZ AVANCE DE TECHUMBRE EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ 1

La presidenta municipal de Xicoténcatl constató que los trabajos en el Centro de Desarrollo Comunitario se realizan conforme a lo programado para beneficio de los habitantes.

Xicoténcatl, Tam.- Con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la infraestructura pública local, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, encabezó una visita de supervisión para evaluar el avance en la construcción de la techumbre en el Centro de Desarrollo Comunitario del ejido Benito Juárez 1.

Esta inspección forma parte del programa de seguimiento continuo a las diversas obras que se desarrollan actualmente en todo el municipio, orientadas a mejorar los espacios de convivencia y atención social.

Durante su recorrido por la comunidad, la alcaldesa pudo constatar de primera mano que los trabajos de edificación marchan en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos y lineamientos técnicos programados originalmente.

Con la conclusión de esta techumbre, se espera dignificar el espacio comunitario, permitiendo que las familias del ejido Benito Juárez 1 cuenten con un lugar óptimo y protegido de las inclemencias del clima para el desarrollo de actividades formativas, recreativas y sociales.