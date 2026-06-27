GESTIONA MELCHOR BUDARTH PROYECTOS HIDRÁULICOS IMPORTANTES PARA OCAMPO

El alcalde se reunió con el secretario de Obras Públicas del Estado para dar seguimiento a la construcción de pozos, un cárcamo de bombeo y un tanque elevado que resolverán el desabasto de agua.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- Con el firme objetivo de garantizar el acceso al vital líquido para las familias del municipio, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez sostuvo una importante reunión de trabajo con el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, el Ing. Pedro Cepeda. El encuentro tuvo como eje central el seguimiento y la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura hidráulica para la región.

Gracias a la estrecha coordinación y el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Ocampo y la administración estatal, se logrará el impulso de obras de gran impacto social. Entre las acciones proyectadas destacan la perforación de pozos profundos, la construcción de un cárcamo de bombeo, la instalación de una línea de conducción y la edificación de un tanque elevado.

Estas magnas obras de infraestructura están diseñadas para optimizar la red de distribución actual y permitirán avanzar de manera contundente hacia una solución definitiva al histórico problema del abastecimiento de agua en el municipio. Con estas acciones, la administración local reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Estado para elevar la calidad de vida de los habitantes de Ocampo.