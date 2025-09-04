XICOTÉNCATL SE PREPARA PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA EL PRÓXIMO 15 DE SEPTIEMBRE

XICOTÉNCATL, TAMPS.– El Ayuntamiento de Xicoténcatl invitó a todas las familias del municipio a ser parte de la gran celebración del Grito de Independencia, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de septiembre a las 7:00 de la noche en la Plaza Principal.

El programa contempla la participación de la Danza Folclórica Janambres, el Mariachi Femenil 7 Mares, la música de Banda La Radiante y el grupo Venenosso, además de un espectáculo de pirotecnia que engalanará la noche.

Las autoridades municipales recordaron a la ciudadanía que podrán llevar su hielera, pero está prohibido ingresar con envases de vidrio. Asimismo, se contará con estricta vigilancia para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Con esta fiesta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fomentar la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones mexicanas en un ambiente de alegría y orgullo patrio.