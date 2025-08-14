GOBIERNO MUNICIPAL DE OCAMPO INTENSIFICA LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La administración local, encabezada por el C. P. Melchor Budarth Báez, impulsa acciones continuas a través de Servicios Públicos para mejorar la imagen urbana y el bienestar de la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Ayuntamiento de Ocampo, encabezado por el C.P. Melchor Budarth Báez, reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad al continuar con una intensa jornada de limpieza, arborización y mantenimiento en distintos puntos del municipio. Estas acciones, lideradas por la Dirección de Servicios Públicos, buscan transformar a Ocampo en un lugar más limpio, verde y lleno de vida.

Desde tempranas horas, cuadrillas municipales trabajan en la recolección de basura, poda de árboles, mantenimiento de áreas verdes y limpieza de espacios públicos. Estas labores no solo mejoran la imagen urbana, sino que también contribuyen a la preservación del medio ambiente y fomentan una cultura de cuidado colectivo entre los habitantes.

Estas acciones buscan garantizar que Ocampo luzca limpio, verde y lleno de vida, promoviendo un entorno agradable para todos sus habitantes. El gobierno municipal enfatiza que “un municipio cuidado, es un municipio que todos disfrutamos,” Por ello se invita a la ciudadanía a sumarse a estos esfuerzos para preservar la belleza y el bienestar de la comunidad.