PROYECTA PATTY CHÍO ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA

* Desde hace 16 años (cinco administraciones) no se invierte en unidades de este tipo y ahora el Cabildo en pleno, respalda a la alcaldesa para que se haga una licitación pública nacional y posteriormente se realice la compra de 3 unidades nuevas

La Presidenta Municipal Patty Chío recibió el respaldo unánime del Cabildo para iniciar el procedimiento de licitación pública y a través de esto, adquirir 3 camiones recolectores de basura que sirvan para reforzar este servicio público.

Con el respaldo del cabildo, en sesión de carácter extraordinaria fue aprobada esta mañana la propuesta presentada por la alcaldesa a través de la contraloría Municipal.

El parque vehicular de servicios públicos, fue reforzado por última vez en la administración 2008-2010 y desde entonces, se ha deteriorado, razón por la cual la administración optó por proponer la compra de los 3 camiones.

En el marco de la cuarta sesión extraordinaria de cabildo fue presentada la propuesta por el contralor Municipal Eduardo Constante Núñez, afirmando que los tres vehículos recolectores de basura permitirán fortalecer el parque vehicular de servicios públicos y hacer más eficiente la recolección de desechos sólidos en El Mante.

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en sesión de carácter extraordinaria, apoyando de forma decisiva la mejora en el renglón de servicios públicos en la ciudad.

En su intervención, los regidores destacaron el interés del Gobierno Municipal por mejorar el servicio que se ofrece diariamente a los mantenses, en la recolección de basura, permitiendo mayor eficiencia en el servicio.

“Reconocemos el apoyo de la Presidenta Municipal para mejorar la flotilla de unidades, con una inversión que desde hace más de una década no era propuesta para fortalecer este renglón” destacó el regidor de Movimiento Ciudadano, Emigdio Ilizaliturri.

En breve se iniciará el proceso de licitación nacional, para evaluar las propuestas de adquisición de las tres unidades.

“Es importante y estamos completamente de acuerdo con la Presidenta Patty Chío para que se obtengan lo más pronto posible. La licitación pública es una iniciativa que permitirá transparentar los recursos y que la ciudadanía tenga conocimiento en que se invierte” dijo el regidor del PAN Alfredo Rodríguez.