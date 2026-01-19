RESCATA PATTY CHÍO CANCHA DE FÚTBOL EN EL SANTA MÓNICA

* Este espacio renovado se convierte en el nuevo punto de encuentro para que la niñez y la juventud mantense practiquen el deporte, al rehabilitar el lugar que se encontraba en mal estado desde hacía varios años

* Vecinos reconocen el interés del gobierno municipal por apoyar la sana convivencia

​Familias del Fraccionamiento Santa Mónica cuentan ya con un espacio renovado para la convivencia y el deporte, con la entrega de la rehabilitación de la cancha pública realizada por el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la presidenta municipal Patty Chío.

​

Esta obra beneficia directamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al ofrecer un lugar seguro y digno que promueve la actividad física, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social.

​

La presidenta municipal destacó que estas acciones son resultado del trabajo en equipo y del respaldo del Cabildo, así como del apoyo del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes impulsan políticas públicas orientadas al bienestar de las familias mantenses.

​

A nombre de las y los deportistas, el profesor Mario Alberto Fernández Olmos agradeció la rehabilitación de la cancha, al señalar que estos espacios representan oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Por su parte, María Guadalupe Díaz Ramírez, integrante del comité de obra, propuso que la cancha lleve el nombre de “Profe Bacho”, en memoria del profesor Abelardo Segura Abundis, como un reconocimiento a su aportación a la comunidad.

​

Con obras que responden a las necesidades de la gente, el Gobierno Municipal de El Mante refrenda su compromiso de seguir construyendo un municipio más unido, activo y con mejores oportunidades para todas y todos.

​

En el evento participaron síndicos y regidores, así como el director de Bienestar Social, Sergio Tulio Arvizu Andrade; el director de Obras Públicas, Pedro González Ángeles; el director de Cultura, Saúl Acosta Guerrero; y el jefe del Deporte, Isaac Ayala, quienes reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo los espacios comunitarios.