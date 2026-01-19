FORTALECEN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GÓMEZ FARÍAS MEDIANTE CAPACITACIÓN DE COEPRIS

El alcalde Frank de León reconoció el respaldo de la coordinación regional para instruir a los comités de desayunos escolares en el manejo higiénico de alimentos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de la niñez de Gómez Farías, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Frank de León estrechó lazos de colaboración con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) para llevar a cabo una jornada de capacitación dirigida a los comités de desayunos escolares.

Durante el encuentro, el edil agradeció formalmente al Lic. Marco Antonio González, Coordinador Regional de la COEPRIS con sede en El Mante, así como a todo su equipo técnico, por la disposición de brindar estas herramientas de conocimiento a quienes se encargan diariamente de la alimentación de los estudiantes en los planteles del municipio.

La capacitación se centró en brindar directrices claras sobre:

Manejo higiénico de insumos: Protocolos de limpieza y desinfección.

Prevención de riesgos: Identificación de puntos críticos en la preparación de alimentos.

Normatividad sanitaria: Cumplimiento de las reglas estatales para comedores escolares.

El alcalde Frank de León destacó que estas acciones son fundamentales para asegurar que los programas sociales operen bajo los más altos estándares de calidad. Bajo el lema “¡En equipo se logra más!”, la administración municipal reafirmó su postura de seguir gestionando recursos y asesoría técnica que impacten directamente en la calidad de vida de las familias locales.

Este esfuerzo conjunto entre el municipio y la instancia estatal busca prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y fomentar una cultura de prevención sanitaria desde las aulas.