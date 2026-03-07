ENTREGA FRANK DE LEÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y TECHUMBRE EN PREESCOLAR DE EL NACIMIENTO

El alcalde de Gómez Farías reafirmó su compromiso con el sector educativo al inaugurar formalmente los nuevos baños y la losa del jardín de niños “Nueva Creación”.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un esfuerzo por dignificar los espacios educativos del municipio, el alcalde Frank de León encabezó la entrega oficial de obras de infraestructura en el Preescolar “Nueva Creación”, ubicado en la comunidad de El Nacimiento.

Los trabajos, que ya son una realidad para la comunidad escolar, consistieron en la construcción de nuevos módulos sanitarios y la instalación de la losa en áreas clave del plantel. Estas mejoras responden a una sentida demanda de padres de familia y docentes, quienes buscaban un entorno más seguro y salubre para los alumnos de nivel inicial.

Durante el evento de entrega, el mandatario municipal convivió con la comunidad educativa y supervisó la calidad de los acabados, destacando que la inversión en las escuelas es una prioridad de su administración para garantizar que el proceso de aprendizaje ocurra en condiciones óptimas.

“Gracias por sus atenciones; por los niños y su educación siempre contarán conmigo”, expresó Frank de León durante su mensaje, reafirmando su disposición de seguir gestionando recursos para el fortalecimiento de las instituciones locales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Gómez Farías busca abatir el rezago en infraestructura básica escolar, asegurando que las nuevas generaciones cuenten con instalaciones dignas desde sus primeros años de formación.