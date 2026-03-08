FORTALECEN DERECHOS DE LAS MUJERES CON CONFERENCIA MAGISTRAL EN GÓMEZ FARÍAS

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Frank de León impulsó un encuentro de capacitación y sensibilización dirigido a jóvenes estudiantes y comunidad en general.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el objetivo de promover una cultura de respeto, igualdad y conocimiento jurídico, el Gobierno Municipal que preside el alcalde Frank de León llevó a cabo una significativa jornada formativa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad central consistió en una conferencia especializada impartida por integrantes del Despacho de Derechos Humanos de El Mante, quienes abordaron temas fundamentales sobre las garantías individuales, el empoderamiento femenino y los mecanismos de protección vigentes para las mujeres en la región.

El evento destacó por una nutrida asistencia de las nuevas generaciones, contando con la presencia de alumnos y personal docente del CBTA 83 y del CEMSADET 35. La integración de las instituciones educativas busca sembrar una conciencia crítica entre los jóvenes sobre la importancia de la equidad de género en el desarrollo social.

Al cierre del evento, la administración local enfatizó que la construcción de una mejor comunidad se logra a través de la conjunción de tres ejes fundamentales: información, voluntad y compromiso.

Con estas iniciativas, el gobierno de Frank de León reafirma su compromiso de trabajar por un Gómez Farías con valores firmes, donde el desarrollo igualitario sea la base para el progreso de todas las familias.