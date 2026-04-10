ANUNCIAN PRÓRROGA PARA TRÁMITE DE LIBERACIÓN DE LA CARTILLA MILITAR EN EL MANTE

El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, informó que el personal del 15/o Batallón de Infantería recibirá documentos de la Clase 2007 y remisos durante los fines de semana de marzo a julio.

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. – Con el objetivo de brindar mayores facilidades a los jóvenes en edad de cumplir con sus obligaciones ciudadanas, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, a través de la Junta de Reclutamiento, anunció una prórroga para el proceso de liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Por instrucciones precisas de la alcaldesa Patty Chío, se ha coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para que el personal del 15/o Batallón de Infantería se instale en la oficina de la Junta de Reclutamiento local para la recepción de la documentación necesaria.

El periodo de atención se extenderá durante todos los fines de semana (sábados y domingos) comprendidos entre los meses de marzo y julio de 2026. El horario de atención será de 08:00 a.m. a 1:00 p.m.

Esta convocatoria no solo abarca a los residentes de El Mante, sino que también está dirigida a los jóvenes de la Clase 2007 y remisos de los municipios vecinos de:

Xicoténcatl

Antiguo Morelos

Nuevo Morelos

Llera de Canales

Gómez Farías

Requisitos Obligatorios

Los interesados deberán presentarse con su documentación organizada en una carpeta color beige. Los requisitos solicitados, en original y copia según corresponda, son:

Cartilla militar (Original y copia).

Acta de nacimiento actualizada (Copia).

INE (Copia).

CURP (Copia).

Comprobante de estudios (Copia).

Comprobante de domicilio (Copia).

Nota importante: Las autoridades municipales reiteran la invitación a los jóvenes para que acudan en tiempo y forma, evitando aglomeraciones de último momento y asegurando la validez de su trámite legal.