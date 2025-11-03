AVALA CABILDO REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE VASCONCELOS

* El Director de Obras Públicas solicitó el apoyo del cuerpo edilicio para integrar al plan de obra esta importante calle, cuyo acceso es vital para la Escuela Preparatoria Mante .

En la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo y por unanimidad de votos, fue aprobada la modificación al Plan de Obra FORTAMUN 2025, con el propósito de atender una acción prioritaria para la población, como es la rehabilitación de la línea de drenaje en la colonia Miguel Alemán.

La modificación contempla la rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en la calle Vasconcelos, entre Plutarco Elías Calles y Justo Sierra, en la colonia Miguel Alemán.

Durante la sesión, la Presidenta Patty Chío informó que el dictamen técnico emitido por COMAPA sugiere la sustitución de la red hidráulica, antes de reencarpeteo previamente autorizado.

El Cabildo respaldó esta propuesta, conscientes de la importancia de rehabilitar esta vía, considerada una prioridad por ser acceso principal a la Escuela Preparatoria Mante.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de El Mante refrenda su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura básica y el bienestar de las familias.