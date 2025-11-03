CELEBRA PATTY CHÍO XANTOLO EN EL CRI

* Une a familias en concurso de catrinas y catrines.

* “Preservar las tradiciones con ese ánimo que tiene, nos demuestran que las barreras se superan con terapia física y emocional”

Como parte de la preservación y arraigo a las tradiciones que desde el Gobierno de El Mante impulsa la Presidenta Municipal Patty Chío, pacientes del Centro de Rehabitación Integral del sistema DIF honraron y recordaron a los fieles difuntos.

Con una muestra de altar en la que se recordó a pacientitos que ya se adelantaron en el camino, además de un concurso de catrinas, catrines y calaveritas se celebró el Xantolo en el CRI.

Niños y adultos que todos los dias acuden a sus terapias de rehabilitación física y psicológica, estimulación temprana y de lenguaje se caracterizaron, demostrando en un ambiente de alegría su avance en la salud física y emocional que les ha permitido un mejor bienestar.

“Gracias a todos los terapeutas y personal del CRI que como parte del Gobierno humanista ponen el ejemplo e iniciativa para que todos sus pacientes niños , niñas y adultos participarán en esta bonita actividad que les une como familia” dijo la Presidenta Patty Chío al reconocer el trabajo del personal del CRI a cargo del Dr. José Luis Campos.

A través de calaveritas que dedicaron al personal del CRI, los pacientes demostraron el agradecimiento que tienen por la paciencia y trato humanista y profesional que todos los días les ayudan a superar barreras por medio de las terapias de lenguaje y estimulación temprana en niños desde los 8 meses de edad y las terapias físicas y psicológicas que reciben adultos de hasta 78 años que también se caracterizaron, recibiendo un premio económico que la Presidenta Municipal entregó a los ganadores .