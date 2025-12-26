ÚLTIMOS DÍAS PARA RECOGER CARTILLAS LIBERADAS EN EL MANTE; CONVOCAN A JÓVENES DE LA REGIÓN

La Junta Municipal de Reclutamiento informa que el proceso concluye este 27 y 28 de diciembre para la clase 2006 y remisos de seis municipios.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. – El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, hace un llamado urgente a los jóvenes conscriptos de la región para que acudan a recoger su Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Este proceso de entrega, que representa la culminación del trámite para cumplir con las obligaciones ciudadanas, está dirigido específicamente a los ciudadanos pertenecientes a la clase 2006 y remisos.

Cobertura regional

La convocatoria no solo es para los residentes de El Mante, sino que abarca a los conscriptos de los municipios vecinos que integran esta zona de reclutamiento, tales como:

Xicoténcatl

Llera

Antiguo Morelos

Nuevo Morelos

Gómez Farías

Logística y horarios

Las autoridades informaron que las últimas fechas disponibles para la recepción del documento serán este sábado 27 y domingo 28 de diciembre. El módulo de atención estará ubicado estratégicamente en la Explanada de la Presidencia Municipal.

El personal encargado recibirá a los interesados en un horario de 8:00 A.M. a 1:00 P.M. Se exhorta a los jóvenes a acudir con puntualidad y con la documentación necesaria para asegurar la entrega de su cartilla, evitando así contratiempos o la necesidad de realizar trámites adicionales posteriores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de facilitar los trámites administrativos y brindar certeza legal a la juventud mantense y de la región cañera.