XICOTÉNCATL CELEBRARÁ EL AÑO NUEVO CON GRAN JARIPEO BAILE

Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl, invitó a la ciudadanía y a visitantes de la región a asistir al gran jaripeo baile que se realizará el jueves 1 de enero de 2026, enfrente del panteón, a partir de las 2:00 de la tarde.

El evento contará con la participación de 12 toros de Tamaulipas, el espectáculo del Rancho San Judas de los Hermanos Ayala y la presentación musical de Los Patricios de Xicoténcatl, La Martínez, Implacable y Llanosssi.

La alcaldesa destacó que se trata de un evento gratuito, organizado para fortalecer la convivencia familiar y preservar las tradiciones del municipio.