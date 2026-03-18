INICIA CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL PASEO ECOLÓGICO “LA ALBERCA” DE OCAMPO

El alcalde Melchor Budarth Báez dio el banderazo de salida a esta obra que busca fortalecer la convivencia familiar y ofrecer un escenario digno para el talento local.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el firme objetivo de transformar la infraestructura social y recreativa del municipio, el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó el inicio de los trabajos de construcción de un nuevo foro en el emblemático Paseo Ecológico “La Alberca”.

Este nuevo espacio ha sido proyectado como un centro neurálgico para el desarrollo de actividades culturales, artísticas y de convivencia, respondiendo a la necesidad de la ciudadanía de contar con áreas dignas para el sano esparcimiento en contacto con la naturaleza.

“Continuamos creando lugares que fortalezcan la unión y el disfrute de las familias ocampenses. Este foro no es solo cemento y estructura, es un escenario para nuestra cultura”, destacó el edil durante el arranque de la obra.

La administración municipal subrayó que la mejora del Paseo Ecológico busca potenciar el atractivo turístico de la zona, al tiempo que brinda a los jóvenes y artistas locales un recinto adecuado para sus expresiones. Con esta acción, el gobierno del C.P. Melchor Budarth reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social a través de la recuperación y modernización de espacios públicos.

Se espera que, una vez concluida la obra, el foro sea sede de festivales, presentaciones musicales y eventos comunitarios que dinamicen la vida social del Vergel de Tamaulipas.