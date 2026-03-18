CONMEMORAN EN OCAMPO EL 88° ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la parada cívica para honrar la soberanía nacional y fortalecer los valores patrios en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un acto de profundo respeto a la historia nacional, el Gobierno Municipal de Ocampo llevó a cabo este 18 de marzo la tradicional parada cívica con motivo del Aniversario de la Expropiación Petrolera, una de las efemérides más significativas en el calendario cívico de México.

El evento estuvo encabezado por el presidente municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, quien acudió acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Ocampo, C.P. Martha Uresti de Budarth. Durante la ceremonia, se recordó la trascendental decisión tomada en 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río, la cual marcó un antes y un después en la soberanía económica del país.

Frente a las autoridades presentes y la ciudadanía, el alcalde destacó la importancia de mantener vivos estos actos que refuerzan el sentido de pertenencia y el orgullo por la historia de México.

“En Ocampo seguimos honrando nuestra historia y fortaleciendo nuestros valores cívicos”, señalaron las autoridades municipales, subrayando que la educación y la memoria histórica son pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

La ceremonia contó con la participación de funcionarios públicos, educativos y representantes locales, reafirmando el compromiso de la administración actual con el fomento del patriotismo y la unidad entre los habitantes del vergel tamaulipeco.