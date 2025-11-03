GOBIERNO DE OCAMPO Y DIF PROMUEVEN LA REFORESTACIÓN CON ÉXITO EN “ADOPTA UN ÁRBOL”

Reafirman el compromiso con el medio ambiente y las futuras generaciones al impulsar la siembra de árboles en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Gobierno Municipal de Ocampo, en colaboración con el DIF Ocampo 2024 – 2027, concluyó con gran éxito la actividad de reforestación y concientización ambiental denominada “Adopta un Árbol”.

La jornada se llevó a cabo como parte de las acciones prioritarias de la administración para fortalecer el cuidado del entorno natural y asegurar un futuro más verde para sus habitantes. Esta iniciativa no solo facilitó la entrega y siembra de ejemplares arbóreos, sino que también buscó involucrar activamente a la ciudadanía en la responsabilidad de su crecimiento y desarrollo.

De acuerdo con las autoridades municipales, el éxito de “Adopta un Árbol” reafirma el firme compromiso de la actual gestión con la sustentabilidad y las futuras generaciones de Ocampo. Se destacó la importancia de estas actividades para contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire en la zona.

Tanto el Gobierno Municipal como el DIF Ocampo agradecieron la entusiasta participación de la comunidad, invitándoles a seguir sumándose a las próximas iniciativas que se realicen en pro del medio ambiente y el bienestar social del municipio.