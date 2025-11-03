ENTREGA ARMANDO MARTÍNEZ MESABANCOS EN LA ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO ALLENDE”

*Este apoyo se suma a una serie de beneficios otorgados por el Gobierno Municipal de Altamira en el sector Nuevo Madero

En atención a una solicitud realizada durante la conferencia mañanera, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la entrega de 35 mesabancos nuevos en la Escuela Primaria “Ignacio Allende”, ubicada en el sector Nuevo Madero, con el propósito de mejorar las condiciones en las que los alumnos reciben sus clases.

“Hoy venimos a entregar estos mesabancos; en la conferencia mañanera nos lo fueron a solicitar porque los alumnos no tenían mobiliario apropiado para recibir sus clases. Les dije que los íbamos a atender de inmediato, y hoy estamos cumpliendo, porque queremos que nuestros niños estén siempre en las mejores condiciones para recibir su educación”, expresó el alcalde durante el evento.

Asimismo, Martínez Manríquez informó que en este mismo sector está por iniciar la cuarta etapa de introducción del sistema de drenaje, con una inversión de 11 millones 966 mil pesos. Con esta acción, la administración municipal alcanzará una inversión total de 50 millones 513 mil pesos en obras de drenaje sanitario en Nuevo Madero.

El edil destacó también que en breve será inaugurada la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Grande, entre Golfo de México y Golfo de Tehuantepec, vialidad colindante con la escuela “Ignacio Allende”. Esta obra representará una inversión de 2 millones 145 mil pesos y beneficiará directamente tanto a la comunidad estudiantil como a los habitantes de la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación, la infraestructura y el bienestar de las familias altamirenses.