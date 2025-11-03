OCAMPO FORTALECE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON LA FIRMA DE CONVENIO NUTRIMAR-COMÚN

El programa, coordinado con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, busca llevar una mejor alimentación a familias en situación de vulnerabilidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un esfuerzo por asegurar una mejor nutrición y bienestar para sus habitantes, el alcalde de Ocampo, C.P. Melchor Budarth Báez, en compañía de su esposa y presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Martha Uresti de Budarth, formalizó la adhesión del municipio al Programa Nutrimar-Común.

El munícipe firmó el Convenio de Coordinación entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas (SDRPA), con el objetivo de implementar esta importante iniciativa social en la demarcación.

El Programa Nutrimar-Común está diseñado para apoyar directamente a familias en situación de vulnerabilidad, al fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar general en las comunidades. Dicho programa suele implicar el acceso a productos pesqueros nutritivos, contribuyendo a la ingesta de proteína de pescado en poblaciones que más lo necesitan en el estado.

El alcalde Budarth Báez destacó la importancia de la colaboración con el Gobierno del Estado para llevar programas de alto impacto social a Ocampo. Por su parte, la C.P. Martha Uresti de Budarth reafirmó el compromiso del DIF Municipal de trabajar por el bienestar integral y la salud de las familias ocampenses.

Con la firma de este convenio, el Gobierno de Ocampo da un paso significativo en su estrategia para mejorar la calidad de vida y la nutrición de sus ciudadanos, enfocando sus esfuerzos en los sectores más necesitados del municipio.