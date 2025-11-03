PRESENTARÁ DIF GONZÁLEZ SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES EN UN EVENTO PÚBLICO Y ABIERTO A LA POBLACIÓN.

• La Presidenta del organismo, Lic. Sarahí Rageb Gómez, rendirá cuentas a la ciudadanía sobre los avances en el desarrollo integral de las familias.

• Se destacará el impulso histórico a los programas en coordinación con el DIF Tamaulipas, que preside la Dra. María de Villarreal Santiago.

El Gobierno Municipal de González, que encabeza el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal que preside la Lic. Sarahí Rageb Gómez, informaron a la ciudadanía que se llevará a cabo el Primer Informe de Actividades del DIF González.

Este evento, sienta un precedente en la historia del municipio al ser la primera vez que el DIF presenta un informe de manera pública y abierta a la población, tendrá lugar mañana, martes 4 de noviembre, a las 17:30 horas (5:30 PM) en la explanada de la plaza principal.

En este ejercicio de cercanía con la gente, la Presidenta del Sistema DIF González, la Lic. Sarahí Rageb Gómez, dará a conocer los avances y resultados alcanzados en este primer año de gestión, enfocados en la transformación del bienestar social en el municipio.

Se subrayarán las acciones determinantes que la Lic. Sarahí Rageb Gómez ha impulsado para fortalecer todos y cada uno de los programas prioritarios enviados por el Sistema DIF Tamaulipas, que atinadamente dirige la Dra. María de Villarreal Santiago, demostrando el éxito de sumar voluntades entre el estado y el municipio.

El informe detallará el trabajo realizado para fomentar el desarrollo comunitario y familiar, así como la mejora de los entornos para garantizar la protección y el bienestar de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Se extiende una cordial invitación a todas las familias de González para que asistan a este importante acto de rendición de cuentas y conozcan de primera mano las acciones que consolidan al DIF Municipal como una institución de puertas abiertas y de resultados.