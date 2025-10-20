FORTALECE EL ALCALDE C.P. MELCHOR BUDARTH BÁEZ LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN OCAMPO CON ENTREGA DE SANITARIOS, PINTURA Y MOBILIARIO

El apoyo beneficia a escuelas de la Cabecera Municipal, Ejido Flores Magón y Ejido La Muralla, mejorando los espacios para el alumnado.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un claro compromiso con la educación del municipio, el C.P. Melchor Budarth Báez, alcalde de Ocampo, realizó la entrega de importantes apoyos a diversas instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar los entornos de aprendizaje para las niñas y niños.

Los apoyos consistieron en la dotación de nuevos sanitarios, botes de pintura para el mejoramiento de aulas y fachadas, así como mobiliario escolar esencial. La entrega benefició a escuelas ubicadas tanto en la Cabecera Municipal como en el Ejido Flores Magón y el Ejido La Muralla.

Esta acción, enmarcada en las políticas de apoyo a la educación del actual gobierno municipal, busca dignificar los espacios educativos, creando ambientes más adecuados y funcionales para el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. Con estas entregas, el C.P. Melchor Budarth Báez reafirma su interés por invertir en el futuro de Ocampo a través de la mejora continua de sus centros escolares.