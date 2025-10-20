REHABILITA ARMANDO MARTÍNEZ EL CORREDOR URBANO

*Además, arranca pavimentación en diversas vialidades

ALTAMIRA, TAM., 20 octubre 2025.- Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y responder a los daños provocados por las recientes lluvias, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó el inicio de trabajos de bacheo en el Corredor Urbano, una de las principales vías de comunicación en la zona sur del estado.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de un plan emergente de rehabilitación vial que ya se ejecuta en distintas avenidas y calles del municipio, con la finalidad de atender de manera oportuna los baches y desperfectos generados por las precipitaciones.

“Aquí estamos iniciando el bacheo del Corredor Urbano, con la seguridad y protección de Tránsito y Vialidad, con el propósito de solucionar los baches enormes que se formaron ahora con motivo de las lluvias. Este es un plan emergente, pero vamos a solicitar a la Secretaría de Obras Públicas que se le invierta mayor recurso a esta vialidad porque ya tenemos áreas muy deterioradas”, señaló Martínez Manríquez.

Asimismo, anunció que se propondrá la rehabilitación integral del Corredor Urbano dentro del Plan de Obra Pública 2026, debido a la relevancia estratégica de esta arteria que conecta el sur con el norte del estado, así como con el puerto de Altamira.

“Vamos a proponer esta rehabilitación en el plan de obra del próximo año, porque esta es una ruta de suma importancia”, agregó.

La intervención busca no solo atender los daños visibles, sino también garantizar la seguridad de los automovilistas y mejorar la conectividad.

Arranca obras de pavimentación asfáltica

Paralelamente, el Gobierno Municipal dio inicio a trabajos de pavimentación asfáltica en diversos sectores de la ciudad, entre ellos:

Calle 4, entre calle 20 y Josefa Ortiz de Domínguez, en el Fraccionamiento El Edén.

Calle Canatlán, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Pachuca, en las colonias Magdaleno Aguilar, Ampliación Magdaleno Aguilar y Ampliación Francisco Villa.

Con estas acciones, la administración municipal de Altamira refrenda su compromiso con el mejoramiento continuo de la infraestructura vial y la atención directa a las necesidades ciudadanas.