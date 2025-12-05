MARTHA URESTI DE BUDARTH RINDE SU PRIMER INFORME “MÁS CERCA DE TI” DEL DIF OCAMPO

La Presidenta del DIF Ocampo destaca el trabajo asistencial y reafirma con hechos y proyectos su compromiso de servir a las familias ocampenses.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas. – Bajo el lema “Más Cerca de Ti”, la C.P. Martha Uresti De Budarth, Presidenta del Sistema DIF Municipal de Ocampo, rindió su Primer Informe de Actividades 2024-2027, detallando los avances significativos logrados en su primer año de gestión. El informe puso un especial énfasis en el fortalecimiento de la salud y la atención directa a las familias más vulnerables del municipio.

Acompañada por su esposo y Presidente Municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, Uresti De Budarth presentó de manera transparente y clara las acciones, programas y beneficios impulsados durante este primer año. Estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes y familias ocampenses.

La C.P. Martha Uresti De Budarth reconoció el respaldo de la Dra. María de Villarreal, Presidenta del DIF Tamaulipas, quien estuvo representada en el evento por la Lic. Silvia Yaneth García Gómez. Extendió también su agradecimiento al Presidente Municipal, Budarth Báez, por el constante apoyo que su gobierno proporciona al DIF Ocampo. Este apoyo ha sido fundamental para la implementación de los programas y proyectos que benefician a la comunidad.

El evento de rendición de cuentas demostró una gran convocatoria, aglutinando a líderes y representantes de comunidades y ejidos del municipio, del sector educativo, de cañeros y agricultores, comerciantes y ex presidentes municipales. Este amplio respaldo refleja la confianza de la ciudadanía en el trabajo asistencial que encabeza la Presidenta del DIF.

Durante su emotivo mensaje, Uresti Montelongo enfatizó la importancia de la colaboración coordinada entre las autoridades municipales y estatales para responder de manera más efectiva a las necesidades de la población. Subrayó que la sinergia entre los diferentes niveles de gobierno es crucial para optimizar los recursos y maximizar el impacto de los programas sociales.

“Hoy hablamos de personas, de los proyectos que hemos iniciado y de los que vendrán. Mi compromiso es servir a la ciudadanía, y estoy convencida de que unidos podemos lograr más,” señaló la Presidenta, reafirmando su vocación de servicio. Sus palabras reflejan un profundo compromiso con el bienestar de la comunidad ocampense y su determinación de trabajar incansablemente por el progreso del municipio.

Al reiterar su compromiso con los ocampenses, destacó: “Para lo que sigue estamos más presentes que nunca con ánimos renovados, para seguir sirviendo a Ocampo, nos hemos trazado más objetivos y grandes metas, para lo que viene, estamos más que listos”. Este mensaje de optimismo y determinación anticipa una nueva etapa de trabajo arduo y resultados concretos para el DIF Ocampo.

Sobre esto último, anunció diversas obras y acciones a realizar, dentro de las que destacó, con el apoyo del alcalde Budarth Báez, la construcción de un aula didáctica y un comedor escolar en el Centro de Atención Infantil Comunitaria, así como la construcción de una casa violeta para la atención de la mujer. Estos proyectos representan una inversión significativa en el futuro de los niños y las mujeres de Ocampo.

Otras iniciativas incluyen la activación de la panadería y repostería del CEDIF Ocampo, la formalización de la casa club del adulto mayor del poblado Adolfo López Mateos, la reactivación de las jornadas oftalmológicas, y, con respaldo del gobierno federal, la creación de una Estancia Infantil y, en asociación con Mariana Tributaria, un CEDIF Ocampo. Estas acciones diversificadas demuestran un enfoque integral para abordar las diversas necesidades de la población.

También dedicó un espacio para reconocer la dedicación de su equipo y el esfuerzo constante realizado a lo largo del año. La presidenta del DIF Ocampo valoró el compromiso y la profesionalidad de su equipo de trabajo, reconociendo su papel fundamental en el éxito de los programas y proyectos del DIF.

Visiblemente conmovida, la presidenta del DIF Ocampo mencionó a su familia, refiriéndose a sus hijos, hermanos y madre como el principal motor que la motiva a seguir trabajando con esmero por su comunidad. Este reconocimiento personal refleja la importancia de los valores familiares en su vida y su compromiso con el bienestar de las familias ocampenses.

El informe concluyó con la entrega de un reconocimiento a la Contadora Marta Uresti De Budarth por su destacada labor al frente de la institución. Finalmente, subrayó que el trabajo reflejado tiene como objetivo primordial construir un Ocampo más fuerte y unido, mejorando las condiciones de vida de todos sus habitantes. Este objetivo ambicioso refleja su visión para un futuro próspero y equitativo para Ocampo.