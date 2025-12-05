ENCIENDEN PATTY CHÍO Y FAMILIAS FIESTA DE NAVIDAD EN EL MANTE

* En un ambiente lleno de alegría, luz y espíritu decembrino, la Presidenta Municipal Patty Chío encabezó esta noche el tradicional encendido del Pino Navideño en la plaza principal, donde cientos de familias mantenses se reunieron para dar la bienvenida a la temporada más esperada del año.

Acompañaron a la Alcaldesa el representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Felipe Salinas, director regional de la Secretaría General de Gobierno; síndicos, regidores, así como la Presidenta del Patronato DIF Mante, Christina Chío de la Garza.

Previo al encendido, la Orquesta del Instituto Regional de Bellas Artes ofreció una destacada presentación que dio inicio al Festival Artístico Navideño, donde participaron instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y academias de danza, demostrando que la Navidad es una época que fortalece la unión familiar y transforma vidas.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal Patty Chío expresó:

“Hoy estamos iniciando los festejos para llegar a una fecha muy especial… ¡La Navidad! Desde el Gobierno Municipal, y con este encendido del pino, deseamos que sus más grandes anhelos se cumplan”.

Destacó además que el Gobierno Municipal continúa trabajando para garantizar bienestar y desarrollo, siempre con el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Dra. María Santiago de Villarreal, quienes dijo” demuestran con acciones humanistas todo el cariño que tienen por El Mante”.

Asimismo, deseó que estas celebraciones navideñas traigan a cada hogar unión, salud, metas cumplidas, amor y paz.

Entre emoción y aplausos, se realizó la cuenta regresiva con la que la Alcaldesa encendió oficialmente el Pino Navideño, iluminando la plaza y marcando el inicio de la Navidad en El Mante.

Participaron en el Festival Artístico Navideño:

Instituto Regional de Bellas Artes,

Escuela Primaria Club de Leones,

Jardín de Niños Narciso Mendoza,

Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez,

Escuela Primaria Ricardo J. Zevada,

Jardín de Niños Froebel,

Escuela Primaria Alberto Carrera Torres,

Escuela Primaria Juana de Asbaje,

Escuela Primaria Niños Héroes,

Escuela Adolfo López Mateos,

Escuela Primaria Horacio Terán,

Escuela Primaria Juan B. Tijerina,

Escuela de Danza R.H.

Al finalizar la Presidenta Municipal Patty Chío compartió con la niñez mantense dulces, churros y palomitas, dando inicio a unas fiestas decembrinas que iluminan los corazones de todas las familias mantenses.