EN GONZÁLEZ, MIL FAMILIAS SON BENEFICIADAS GRACIAS AL GOBIERNO ESTATAL, DIF TAMAULIPAS Y GOBIERNO MUNICIPAL.

Junto a la Directora de Programas Alimentarios del DIF Tamaulipas Lic. Francisca Castillo González, el alcalde Miguel Zúñiga y la presidenta del DIF Municipal Lic. Sarahí Rageb, encabezaron la entrega de alimentos y pescado gratuito gracias a la sinergia con el Gobierno del Estado.

González, Tamaulipas. – Reafirmando el compromiso de ser un gobierno sensible y cercano a las necesidades de la gente, el Sistema DIF Tamaulipas llevó a cabo en González la Feria Mercado de Alimentos “Come bien, vive bien”.

El evento encabezado por el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, acompañado de la Presidenta del Sistema DIF González, Lic. Sarahí Rageb Gómez, fortalece de manera importante la seguridad alimentaria, pues se ofertaron productos esenciales de la canasta básica de alta calidad.

Sin embargo, en un esfuerzo por proteger la economía de los hogares gonzalenses, el Alcalde anunció que el Gobierno Municipal absorbió el 100% de los costos de recuperación, logrando que cada familia asistente llevara sus alimentos de manera totalmente gratuita.

“Sabemos que el bienestar entra por la casa y por la mesa. Por eso decidimos subsidiar estos costos, para que el dinero de las familias de González rinda más y tengan acceso a una nutrición digna sin gastar un solo peso. El Gobernador y la Dra. María Santiago de Villarreal realizan un gran esfuerzo, y nosotros en González ponemos nuestra parte para que este beneficio fuera 100% gratuito”, destacó el edil.

Adicionalmente, gracias al respaldo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Estado, se realizó la entrega gratuita de filete de pescado, impulsando así el consumo de productos locales y frescos.

“Aquí ganan todos. Ganan las familias por que obtienen productos de calidad sin costo, y ganan los productores locales y regionales por que sus productos son comprados directamente por el Gobierno Estatal. Esa es la idea de la que hablamos, suma de voluntades para que la población reciba beneficios.” Destacó el edil.

El Dr. Zúñiga Rodríguez y la Lic. Sarahí Rageb agradecieron profundamente el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal. Esta acción conjunta refleja la visión humanista de un Tamaulipas lleno de apapachos, donde la prioridad es la gente.