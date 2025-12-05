GÓMEZ FARÍAS REFUERZA SU COMPROMISO SOCIAL

Éxito Total en la Brigada “Transformando Familias” del DIF Tamaulipas, Beneficiando a Múltiples Habitantes

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El trabajo conjunto y la colaboración entre niveles de gobierno demostraron, una vez más, ser la clave para el progreso social. Así lo manifestó el Presidente Municipal, Frank de León, durante la exitosa brigada “Transformando Familias” impulsada por el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal.

La jornada, celebrada en el municipio, resultó en un beneficio directo para múltiples familias de la localidad, quienes accedieron a una amplia gama de apoyos funcionales y servicios esenciales.

Entre los beneficios entregados a los habitantes se encuentran aparatos auditivos, lentes, apoyos funcionales, así como trámites de gran impacto como la expedición de actas de nacimiento y la entrega de escrituras de propiedad, brindando certeza jurídica a los beneficiarios.

El alcalde Frank de León expresó su satisfacción por los resultados y el impacto directo en las vidas de sus conciudadanos. Tuvo la oportunidad de saludar y reconocer la labor de la Dra. Patricia Lara, directora general del DIF Tamaulipas, y a todo el equipo de la brigada. Al finalizar el encuentro, el edil refrendó su compromiso institucional con un mensaje claro: “¡Cuenten con un servidor!”

La brigada “Transformando Familias” reafirma el lema de que “en equipo siempre se llega más lejos”, promoviendo el desarrollo integral y el bienestar de las comunidades tamaulipecas.