SE PROYECTA ALTAMIRA A NIVEL INTERNACIONAL PARA ATRAER INVERSIONES 

*Al participar en FITUR España 2026

ALTAMIRA, TAM., 23 Enero 2026.- Como parte de su estrategia de proyección internacional y atracción de inversiones, el Gobierno de Altamira tuvo una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en España, consolidando vínculos con actores clave del ámbito turístico, económico y empresarial.

La presencia de Altamira en uno de los foros turísticos más importantes a nivel mundial permitió posicionar al municipio como un destino con alto potencial para la inversión, el intercambio comercial y el desarrollo sostenible, fortaleciendo su imagen en mercados internacionales.

Siguiendo la instrucción del presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, la secretaria de Economía, Mtra. Claudia Fernández Pecero, sostuvo encuentros estratégicos con representantes de los sectores industrial, comercial y gastronómico de Madrid, destacando la vinculación con el sector empresarial.

De manera especial, se concretó un acercamiento con Don Nicolás Benito Benito, presidente de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid (ASEACAM), organismo que agrupa a más de 90 empresas del sector agroalimentario y forma parte de la Cámara de Comercio, abriendo oportunidades de intercambio económico y comercial entre ambas regiones.

Este fortalecimiento de lazos internacionales representa un paso firme para impulsar a Altamira en escenarios globales en los ámbitos económico, turístico y cultural, reafirmando la visión de un gobierno que trabaja para atraer inversiones, generar oportunidades y promover el crecimiento integral del municipio.

Altamira continúa avanzando con visión internacional, construyendo alianzas que fortalecen su desarrollo y benefician directamente a su gente.