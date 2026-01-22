REFUERZAN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN OCAMPO CON CAPACITACIÓN A COMITÉS ESCOLARES Y COMUNITARIOS

Personal de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios recibe actualización por parte de COEPRIS para optimizar la calidad en el servicio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, Tam. – Con el objetivo fundamental de garantizar la salud de los beneficiarios y elevar los estándares de servicio, el Sistema DIF Ocampo llevó a cabo una importante jornada de capacitación dirigida al personal que integra los Comités de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios de la región.

La reunión de trabajo estuvo encabezada por la C.P. Martha Uresti de Budarth, quien destacó que estas acciones forman parte de un compromiso permanente por fortalecer la calidad y la seguridad alimentaria en el municipio. Durante el encuentro, se subrayó la importancia de mantener procesos higiénicos estrictos en la elaboración de alimentos destinados a los sectores más vulnerables. La instrucción técnica corrió a cargo de personal especializado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Con esta iniciativa, el DIF Ocampo reafirma su misión de no solo proveer alimento, sino asegurar que este llegue a las mesas de las instituciones educativas y centros comunitarios bajo las mejores condiciones de salubridad posibles.

“En el DIF Ocampo seguimos trabajando para que cada ración servida cumpla con los más altos estándares, cuidando siempre el bienestar de nuestras familias”, puntualizó la institución.