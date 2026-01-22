APOYA GOBIERNO DE ALTAMIRA LA ECONOMÍA FAMILIAR 

*Con descuentos en el impuesto Predial

ALTAMIRA, TAM., 22 Enero 2026.- Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias altamirenses y fomentar la cultura del cumplimiento fiscal, el Gobierno Municipal de Altamira, que encabeza el Dr. Armando Martínez Manríquez, puso en marcha atractivos programas de apoyo en el pago del impuesto Predial.

A través de la Tesorería Municipal, a cargo del C.P. Regino Vázquez Vega, se invita a la ciudadanía a aprovechar los beneficios vigentes, entre los que destaca el 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza para contribuyentes que presentan adeudos correspondientes al ejercicio 2026 y años anteriores.

Asimismo, con el fin de facilitar el pago, se ofrece la opción de 3, 6 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, brindando mayor flexibilidad a las y los contribuyentes.

De igual forma, durante los meses de enero y febrero, se aplica un 15 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial 2026, beneficio que también contempla descuentos especiales para personas adultas mayores, como parte de una política pública incluyente y solidaria.

El Gobierno de Altamira reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que apoyen la economía familiar, al tiempo que los recursos recaudados se traducen en obras y servicios que contribuyen al desarrollo y bienestar del municipio.