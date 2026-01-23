IMPULSAN INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN OCAMPO: SUPERVISAN OBRA DE BANQUETAS EN PASO ANCHO

El alcalde Melchor Budarth Báez recorrió el sector para verificar los avances de los trabajos que buscan garantizar una movilidad más segura para las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez realizó una gira de trabajo en la colonia Paso Ancho para supervisar personalmente la construcción de nuevas banquetas.

Durante el recorrido, el presidente municipal dio seguimiento puntual al desarrollo de la obra, la cual forma parte del programa integral de mejoramiento de vialidades y espacios públicos de la actual administración. Budarth Báez destacó que estas acciones no solo transforman la imagen del sector, sino que responden a una demanda añeja de los vecinos por contar con espacios dignos para el tránsito peatonal.

La construcción de estas banquetas tiene como propósito principal mejorar la movilidad y la seguridad de las familias que diariamente transitan por la zona. Con esta infraestructura, se busca reducir los riesgos de accidentes al separar el flujo peatonal del vehicular, beneficiando especialmente a niños y adultos mayores que residen en la colonia Paso Ancho.

El edil reafirmó su compromiso de seguir gestionando y ejecutando obras de impacto social en todas las comunidades de Ocampo, asegurando que la supervisión constante de los trabajos garantiza que se entreguen resultados de calidad para la ciudadanía.

“Más infraestructura para Ocampo significa mayor bienestar para nuestra gente”, señaló el mandatario durante su encuentro con habitantes del sector, quienes reconocieron la importancia de estas labores para el desarrollo de su comunidad.