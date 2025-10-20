ENVÍA TAMAULIPAS 4 UNIDADES MÉDICAS EN APOYO A LOS HABITANTES DE POZA RICA Y EL HIGO VERACRUZ

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Victoria, Tamaulipas.- Luego de la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, para apoyar al estado vecinos de Veracruz por las inundaciones registradas, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que son 4 unidades médicas las que se enviaron a la población de Poza Rica y El Higo.

Dijo que fue mediante el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) que se enviaron estas unidades que se encuentran debidamente equipadas e integradas por médicos, enfermeras y promotores de salud, así como medicamentos para dar respuesta a las necesidades que se requieran en estas localidades.

“Estamos en contacto directo con el secretario de Salud de Veracruz, que además de apoyar con la atención médica y los medicamentos, se están realizando acciones preventivas de combate al dengue y padecimientos que se pudieran registrar por la presencia de este tipo de fenómenos naturales como las enfermedades de la piel, las intestinales, respiratorias, entre otras”, mencionó.

También se está aplicando la estrategia de detección de pacientes con sospecha de dengue y monitorearlos para realizar las acciones de fumigación, lo que nos ha permitido la disminución de los casos en nuestro estado.

En entrevista previo a los honores a la bandera, el secretario de Salud también fue cuestionado sobre las acciones realizada en el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en donde destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya, está al pendiente de las necesidades que se requieren para la atención de este padecimiento y de cualquier tipo de cáncer.

“Estamos al pendiente de las necesidades de los hospitales y estamos haciendo intercambio de servicios con las instituciones como en el Hospital General de Tampico, el Materno Infantil, el de Alta Especialidad y los oncológicos de Victoria y Nuevo Laredo, para dar atención inmediata a los pacientes”, dijo.

Señaló que se tiene una coordinación constante con los delegados del IMSS y del ISSSTE para buscar la manera de que los pacientes reciban la atención necesaria de quimioterapias, así como también se están enviando pacientes al Hospital Universitario y están por concluir los trabajos para la instalación del nuevo acelerador lineal en el Centro Oncológico de Victoria.

Cuarto Poder de Tamaulipas/